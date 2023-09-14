В 5:30 14 сентября Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотных аппаратов ВСУ на Крым. Попытка удара по объектам на территории России пресечена, заявляет военное ведомство.

Известно об одиннадцати сбитых вражеских дронов, противовоздушная оборона отработала четко, не пропустив ни одного удара.

По информации телеграм-каналов, один из беспилотных аппаратов противника был сбит в районе Евпатории. Был слышен сильный взрыв, а после падения обломков начался пожар. На улицах города замечены автомобили экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий.

В ночь на 13 сентября ВСУ провели террористическую атаку на Севастополь с применением крылатых ракет. Предположительно речь идет о Storm Shadow британского производства, которые запускались с самолетов.