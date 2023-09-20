Власти непризнанного Нагорного Карабаха капитулировали в результате антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном. Тг-канал «База» сообщил, что в ходе боев армия обороны республики потеряла около 1000 военнослужащих.

Не исключено, что войска Нагорного Карабаха продолжали бы сопротивление, но у них закончились боеприпасы, что было подтверждено Минобороны и правительством. Теперь Карабах полностью переходит под контроль Азербайджана, армия обороны непризнанной республики распускается, а вооружение и техника вывозятся и утилизируются.

Армия Азербайджана потеряла около 300-500 военнослужащих в ходе операции. По условиям капитуляции, она должно открыть коридор для выезда гражданских, пожелавших покинуть Карабах, а также для выживших бойцов армии обороны.

В четверг представители Азербайджана и Нагорного Карабаха проведут встречу по вопросам реинтеграции и обеспечения безопасности мирного населения, которое остается на территории республики.