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Решение о передаче вооруженным силам Украины крылатых ракет Taurus может быть принято в Германии в течение ближайших недель. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В своем материале издание Der Spiegel отмечает, что группа немецких депутатов от Социал-демократической партии и партии «зеленых» выступила с обращением к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру обороны Писториусу, в котором предлагает отправить Киеву ракеты Taurus. При этом немецкие депутаты подчеркнули, что контрнаступление украинской армии «демонстрирует важные успехи».

Писториус ответил на обращение депутатов заявлением, что в ближайшие недели кабинет министров Германии должен принять положительное решение по вопросу предоставления ракет Taurus вооруженным силам Украины. По его словам, данным решением ФРГ демонстрирует готовность и дальше «защищать Украину».

Ранее Дмитрий Кулеба, занимающий должность министра иностранных дел на Украине, отметил, что Киеву удалось добиться значительного прогресса в переговорах с западными странами о поставках ракет ATACMS и Taurus.

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