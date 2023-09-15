Угроза «скорой расправой» над российскими журналистами, озвученная трансгендерным спикером украинской армии Сарой Эштон Чирилло, в очередной раз показывает террористическую сущность правящего на Украине режима.

«Пропитанный ненавистническими формулировками словесный поток изобилует кровожадными деталями того, как именно украинским карателям видится осуществление данного преступления. Причем такие бесчеловечные рассуждения пытаются обосновать „миссией по восстановлению справедливости“», — заявили в министерстве иностранных дел России.

Ведомство напомнило о создании на Украине сайта «Миротворец», куда вносят всех инакомыслящих. Этот ресурс фактически является картотекой для террористических актов. Ведь в его базу были внесены Владлен Татарский, Ростислав Журавлев, Дарья Дугина, ставшие жертвами украинских террористов.