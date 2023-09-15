Предположения уфолога Хайме Мауссана об инопланетном происхождении обнаруженных в Перу мумий не имеют никакого смысла. Такое заявление сделала Хульета Фиерро, представляющая Национальный автономный университет Мексики, передает ТАСС.

Она отметила, что заявления Мауссана о подтверждении университетом внеземного происхождения мумий не соответствуют действительности. Научное учреждение действительно провело рентгеновское исследование останков, однако этого мало.

Чтобы доказать, что мумии не принадлежат землянам, необходимо использовать современные технологии, которые позволяют получить гораздо больше информации, чем рентген.

Мауссан доставил две мумии в парламент Мексики и заявил, что согласно результатам рентгеновского исследования, они принадлежат пришельцам из космоса. По словам уфолога, обнаружили их во время археологических раскопок в Перу в 2016 году. Также он заявил, что останкам больше тысячи лет.