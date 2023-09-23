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Супруга британского принца Гарри, Меган Маркл еще до вхождения в королевскую семью пребывала в непростых отношениях со своим родным отцом Томасом Марклом. Мужчина известен своим скандальным поведением и неоднократно давал интервью журналистам, в которых подробно рассказывал о своей знаменитой дочери, причем не всегда в положительном свете.

С каждым годом отношения Меган, герцогини Сассекской, со своим отцом только ухудшаются. В британских СМИ была опубликована информация, что Меган Маркл полностью прекратила любое общение со своим отцом. Отмечается, что Томас Маркл ни разу не встречался со своими внуками. Причиной подобного решения герцогини, стали попытки ее отца использовать славу дочери, чтобы обогатиться.

В свою очередь, Томас Маркл считает, что Меган поступает с ним жестоко и несправедливо. И если она не изменит свою позицию и будет дальше ограничивать его общение с родными внуками, то он обещал подать на дочь в суд.

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