С употреблением спиртного связано множество мифов, в которые верят очень многие люди. Развенчать их взялись врачи, побывавшие на программе «Жить здорово» Елены Малышевой.

Так, один из популярных мифов гласит, что после употребления алкоголя можно хорошо выспаться. Но медики уверены, что все в точности до наоборот – из-за спиртного человек часто просыпается, так как оно является сильным мочегонным средством. В результате приходится прерывать сон, поэтому ни о каком комфортном отдыхе не может быть и речи.

Еще один миф связан «с повышением градуса». Мол, если пить сначала пиво, а затем водку, то состояние утром будет вполне нормальным без жесткого похмелья. Врачи рассказали, что «повышение» или «понижение» градуса ни на что не влияет. Значение имеет только количество выпитого. И качество алкогольных напитков.

Также от количества «принятого на грудь» спиртного зависит концентрация алкоголя в крови. И закуска, даже самая хорошая, как гласит еще один миф, не может ее снизить.

Доморощенные «эксперты» по алкоголю часто рассказывают, что отличить хороший напиток от подделки, содержащей метиловый, а не этиловый спирт, можно по цвету пламени. Первый, по их мнению, горит зеленым, а второй синим цветом. Но на самом деле это заблуждение. Цвет в любом случае будет синий, поэтому лучше ориентироваться на другие критерии выбора спиртного и покупать его в проверенных торговых точках.

Самый опасный для здоровья миф гласит, что если употреблять алкоголь небольшими дозами каждый день, можно натренировать печень, чтобы пить и совершенно не пьянеть. В реальности подобные «тренировки» могут закончиться плачевно. Ежедневное употребление спиртного провоцирует развитие алкоголизма, а также цирроз печени или даже рак.