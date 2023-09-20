Группа исследователей из Университета Южной Австралии в ходе эксперимента выяснили полезные свойства регулярного употребления миндаля. Результаты исследования австралийских ученых были опубликованы в MedicalXpress.

Регулярное употребление орехов миндаля помогает контролировать чувство голода, способствует улучшению здоровья сердца и помогает бороться с лишним весом. К такому выводу австралийские учены пришли после проведенного исследования, в котором участие принимало 106 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет.

Ученые поделили всех участников на две группы, каждая из которых следовала строгой девятимесячной диете. Подопытным необходимо было соблюдать сторгую низкокалорийную диету в течение трех месяцев, после чего в течение шести месяцев их рацион питания был направлен на поддержание собственного веса. При этом первой группе разрешался перекус между основными приемами пищи рисовыми крекерами или мюсли с высоким содержанием углеводов, а второй группе можно было употреблять миндаль.

Все участники эксперимента похудели в среднем на 9,3% от первоначального веса. Однако участники, которые употребляли на регулярной основе миндаль, демонстрировали более высокие показатели кардиометаболического здоровья.