Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа исследователей из Университета Южной Австралии в ходе эксперимента выяснили полезные свойства регулярного употребления миндаля. Результаты исследования австралийских ученых были опубликованы в MedicalXpress.

Регулярное употребление орехов миндаля помогает контролировать чувство голода, способствует улучшению здоровья сердца и помогает бороться с лишним весом. К такому выводу австралийские учены пришли после проведенного исследования, в котором участие принимало 106 добровольцев в возрасте от 25 до 65 лет.

Ученые поделили всех участников на две группы, каждая из которых следовала строгой девятимесячной диете. Подопытным необходимо было соблюдать сторгую низкокалорийную диету в течение трех месяцев, после чего в течение шести месяцев их рацион питания был направлен на поддержание собственного веса. При этом первой группе разрешался перекус между основными приемами пищи рисовыми крекерами или мюсли с высоким содержанием углеводов, а второй группе можно было употреблять миндаль.

Все участники эксперимента похудели в среднем на 9,3% от первоначального веса. Однако участники, которые употребляли на регулярной основе миндаль, демонстрировали более высокие показатели кардиометаболического здоровья.

Вам может понравиться

Эксперты выявили взаимосвязь между сидячим образом жизни и деменцией

Исследование, проведенное учеными Университета Аризоны и Университета Южной Калифорнии, пришло к выводу, что у пожилых людей с сидячим образом жизни существует повышенный риск развития деменции. Исследование было опубликовано в журнале

Российские ученые разработали средство против заболеваний по типу COVID-19

Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики, Пущино Московская область, разработали средство, повышающее иммунитет человека. С его помощью организм человека более быстро и эффективно сможет справиться с опасными инфекционными заболеваниями.

Диетологи рассказали о пользе ложки меда перед сном

Испанские диетологи рассказали, как ложка меда, регулярно употребляемая человеком перед сном, может принести огромную пользу организму. Ученые из Испании выяснили, как продукт, производимый пчелами, способен благотворно влиять на людей, регулярно