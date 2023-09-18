В бравурных заявлениях президента Украины Владимира Зеленского нет никакой угрозы, так как ни самолеты, ни другое вооружение Запада ВСУ уже не помогут, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Так он прокомментировал высказывания Зеленского о продолжении контрнаступления даже с приходом осенних дождей и распутицы. Украинский лидер упомянул беспилотные аппараты и истребители F-16, которые якобы будут использоваться вместо бронетехники.

«Бахвальство Киева о том, что скоро Украина получит какие-то там самолёты, вертолёты от Запада – уже никого не впечатляют. Ну, давайте гипотетически представим, что прилетят четыре самолёта или десяток. Что они сделают? Абсолютно ничего», – цитирует эксперта «Московский комсомолец».

Киев все еще может пытаться наносить удары британскими и французскими ракетами Storm Shadow и SCALP, но это единственное, на что он способен. Атаки с применением беспилотных аппаратов никакого толку не приносят, ВС РФ уничтожает их на подлете к целям. Все остальное – это бравада и пропаганда.

Именно поэтому Россия должна диктовать условия, среди которых давно известные цели СВО – отвод ВСУ от новых российских регионов, нейтральный и внеблоковый статус Украины и прочие.