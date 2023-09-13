Экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что президент Украины Зеленский близок к тому, чтобы объявить России войну и начать полномасштабную мобилизацию. Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что украинский лидер не рискнет пойти на подобный шаг.

Он пояснил, что объявление войны Зеленским поставит поддерживающие Киев западные страны перед дилеммой – продолжать поддержку ВСУ или сойти с дистанции. Все дело в том, что если война будет объявлена официально, они автоматически станут ее участниками.

«Многие страны, которые сегодня оказывают помощь Украине, должны будут определиться. Если они вступают в прямую конфронтацию с нашей страной, то мы напрямую начинаем конфронтацию с ними. По-другому уже никак не получится», – цитирует Матвийчука «Московский комсомолец».

Также эксперт ответил, что именно объявившая войну сторона будет нести полную ответственность за все, включая разрушение инфраструктуры, нанесение вреда экологии, военные преступления и многое другое. Поэтому Зеленский блефует. Киевский режим агонизирует, президент не знает, что делать дальше, но все же надеется удержать власть в своих руках.