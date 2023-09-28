В Новосибирске следователями было возбуждено уголовное дело по поводу покушения на куплю-продажу ребенка. Причиной стало появившееся в Сети объявление о продаже малолетнего ребенка. Сообщение в объявлении имело следующий текст: «Макарушка. безумно любит качели. Цена договорная».

Вместе с объявлением были опубликованы фотографии сидящего на качелях малыша. Владелец акаунта отображался как житель Омска, а геолокация объявления обозначалась: Новосибирск, Первомайский район.

Корреспонденты издания КП пообщались с матерью ребенка, который был выставлен на продажу. Ребенок, чье фото было опубликовано в объявлении, живет в полноценной семье. Его мать, имеет 6-летнюю дочь, а год назад родила сына. Именно его фото и попало в объявление.

По словам женщины, узнав об этом, она была в шоке. Она отметила, что не была зарегистрирована на сайте, где было выложено объявление. А данный снимок, действительно был сделан ею. Она сфотографировала своего сына во время прогулки и опубликовала фотографию в соцсети на своей странице. О «продаже» своего ребенка женщина узнала, когда к ней пришли из полиции. Она считает, что злоумышленники восстановили ее удаленную старую страницу в соцсетях. Женщина дала показание в полицию и планирует подать заявление, чтобы злоумышленник был найден.