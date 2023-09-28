Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Новосибирске следователями было возбуждено уголовное дело по поводу покушения на куплю-продажу ребенка. Причиной стало появившееся в Сети объявление о продаже малолетнего ребенка. Сообщение в объявлении имело следующий текст: «Макарушка. безумно любит качели. Цена договорная».

Вместе с объявлением были опубликованы фотографии сидящего на качелях малыша. Владелец акаунта отображался как житель Омска, а геолокация объявления обозначалась: Новосибирск, Первомайский район.

Корреспонденты издания КП пообщались с матерью ребенка, который был выставлен на продажу. Ребенок, чье фото было опубликовано в объявлении, живет в полноценной семье. Его мать, имеет 6-летнюю дочь, а год назад родила сына. Именно его фото и попало в объявление.

По словам женщины, узнав об этом, она была в шоке. Она отметила, что не была зарегистрирована на сайте, где было выложено объявление. А данный снимок, действительно был сделан ею. Она сфотографировала своего сына во время прогулки и опубликовала фотографию в соцсети на своей странице. О «продаже» своего ребенка женщина узнала, когда к ней пришли из полиции. Она считает, что злоумышленники восстановили ее удаленную старую страницу в соцсетях. Женщина дала показание в полицию и планирует подать заявление, чтобы злоумышленник был найден.

Вам может понравиться

На Украине в честь Залужного назвали уголовное дело

Одним из фигурантом уголовного дела, возбужденного на Украине за сдачу части Херсонской и Запорожской областей в феврале прошлого года, может стать Главком ВСУ Валерий Залужный. СБУ и Государственное бюро расследований

Стало известно, почему Татьяну Арнтгольц заменили в программе «Жди меня»

28 сентября на телеканале НТВ должен выйти новый выпуск программы «Жди меня». Как оказалось, в этом сезоне актриса и ведущая Татьяна Арнтгольц решила покинуть ток-шоу. Поэтому в новом выпуске Александром

Российские бойцы вынесли из-под огня ВСУ брошенного сослуживцами украинского солдата

Российские военные вынесли из-под огня украинского боевика, подорвавшегося на мине. Бойцы отряда БАРС-16 «Кубань» сделали это под обстрелом противника, сообщило агентство ТАСС. Боевику оторвало стопу, поэтому идти самостоятельно он не