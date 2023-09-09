В Сочи скончалась 7-летняя девочка из Екатеринбурга, которая впала в кому после купания в море. С матерью погибшего ребенка побеседовали журналисты издания «Московский комсомолец».

По словам женщины, они приехали на семейный отдых 14 августа в Лазаревское на море. На четвертый день ребенку стало плохо. У девочки сильно болела голова и началась рвота. Родители сначала пытались лечить дочь самостоятельно. Но затем ребенок начал терять сознание, у нее увеличились зрачки, начался спазм мышц. Родители вызвали скорую, однако бригада ехала «очень долго». Поэтому мать приняла решение везти дочку в больницу на такси.

В больнице Лазаревского им предстояло прождать в очереди. В итоге девочку поместили изначально в общую палату, но когда ее состояние ухудшилось – перевели в интенсивную терапию. В медучреждении девочка впала в кому. Из Лазаревского ребенка транспортировали в Сочи. Там инфекционисты выявили, что девочка больна ротавирусом.

Медики хотели перевести ребенка в Москву специальным бортом, однако из-за крайне тяжелого состояния решили отказаться от этой идеи. По итогу у девочки произошел отек мозга, и она скончалась 8 сентября, так и не выйдя из комы.