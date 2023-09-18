Продвижение украинской армии в ходе контрнаступления практически невозможно рассмотреть на картах любого масштаба. Но при этом Киев потерял огромное количество военнослужащих, заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Так много смертей за столь ничтожный результат», – написал бизнесмен в собственной социальной сети X (бывший «Твиттер»).

Маск в данный момент является фигурантом расследования, которое проводит сенат США. Связано оно с отказом предпринимателя включить связь Starlink для боевиков ВСУ в районе Крымского полуострова в прошлом году, передает портал Ura.ru.

Это привело к срыву нападения украинских националистов на Крым. Маск объясняет свой отказ тем, что относительно Крыма действуют антироссийские санкции США и именно поэтому связь была отключена.