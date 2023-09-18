Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Продвижение украинской армии в ходе контрнаступления практически невозможно рассмотреть на картах любого масштаба. Но при этом Киев потерял огромное количество военнослужащих, заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Так много смертей за столь ничтожный результат», – написал бизнесмен в собственной социальной сети X (бывший «Твиттер»).

Маск в данный момент является фигурантом расследования, которое проводит сенат США. Связано оно с отказом предпринимателя включить связь Starlink для боевиков ВСУ в районе Крымского полуострова в прошлом году, передает портал Ura.ru.

Это привело к срыву нападения украинских националистов на Крым. Маск объясняет свой отказ тем, что относительно Крыма действуют антироссийские санкции США и именно поэтому связь была отключена.

Вам может понравиться

«Известия»: патрульные корабли проекта 22160 оказались самыми эффективными в ходе СВО

Самыми эффективными в ходе специальной военной операции оказались патрульные корабли проекта 22160. Издание «Известия» отмечает, что эти корабли вооружены относительно слабо, но при этом они отлично расправляются с украинскими морскими

США снова нанесли учебный ядерный удар по Крыму и Севастополю

Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress 15 сентября наносил учебные удары по Крыму ядерным оружием. Об этом сообщил тг-канал Navodka, ссылающийся на блогеров, отслеживающих полеты военной авиации. «Стратегический ядерный бомбардировщик

АиФ: Актер Федор Добронравов и поэт-песенник Николай Добронравов всего лишь однофамильцы

За пару дней до смерти поэта-песенника Николая Добронравова в Сети появились слухи о гибели его однофамильца Федора, известного актера. Сообщалось, что его тело обнаружили на въезде в Москву, но к