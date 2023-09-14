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Украинское командование перебрасывает в район Артемовска боевиков, которые обучались в странах Североатлантического альянса. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что речь идет о 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

После ряда провалов Киеву потребовались свежие силы в районе Артемовска. Поэтому он начал ротацию войск. У населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка, где идут самые ожесточенные бои, появляются подразделения, которые прошли обучение в странах НАТО.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке также отметил, что новые части ВСУ получают западные артиллерийские орудия, танки, бронеавтомобили и боевые машины пехоты. Одновременно с этим ВСУ продолжают активные боевые действия на флагах Артемовска.

В странах НАТО с начала спецоперации обучено более ста тысяч боевиков ВСУ. При этом количество военнослужащих, отправляемых на тренировки в Альянс, постоянно увеличивается.

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