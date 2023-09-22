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Вашингтону следует перестать удивляться радости остальных стран мирового сообщества, созерцающих крах их гегемонии на планете. Особенно после того, как США развязали боевые действия на территории Сирии с целью выкачать из страны все ценные ресурсы. Об этом на своей страничке в социальной сети X (ранее Twitter, заблокированный в России) написал советник иранской переговорной группы Мохаммад Маранди.

По его словам, в настоящий момент Российская Федерация, Иран и Китай оказывают поддержку Сирии в их борьбе с терроризмом, получающим поддержку от стран НАТО. При этом руководство Соединенных Штатов Америки банально ворует сирийскую пшеницу и нефть, разрушив часть страны санкциями и боевыми действиями.

Вашингтон поддерживает террористические группы, выступающие с сепаратистскими лозунгами в Сирии, а также руководство США незаконно ввело собственные Вооруженные силы на суверенную территорию Дамаска.

«И все же западные элиты задаются вопросом, почему мир приветствует крах их гегемонии?», – резюмировал иранский дипломат Маранди.

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