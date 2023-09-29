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Российский телеведущий Андрей Малахов пригласил на свою передачу «Привет, Андрей!» таксиста из Читы Игоря Табачникова. Мужчина получил популярность в Сети благодаря своей композиции «Иринка», набравшей более 200 тысяч просмотров в соцсети «Одноклассники».  Ведущий пригласил читинца на передачу во время награждения финалистов второй «Народной премии CHITA.RU».

По словам Малахова, Табачникову следует пригласить своих родных на шоу «Привет, Андрей!» и выступить в студии со своим хитом. Игорь Табачников с удовольствием принял приглашение Малахова, отметив, что ему пишет множество россиян, удивленных, что он, обычный таксист, смог написать такой хит.

Видеозапись с песней «Иринка» была опубликована в социальных сетях 5 сентября. Мужчина на протяжении 15 лет. Его машина оформлена в советском стиле. Он всегда угощает детей-пассажиров конфетами. По словам Табачникова, он стал помогать детям с онкологическими заболеваниями, как сам столкнулся с этой болезнью.

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