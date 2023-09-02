Шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) заявил о триумфальном и радостном возвращении домой. Он написал в социальных сетях, что на участке его семейства уже дозрел виноград и его сбором занимается подросший сын Гарри.

«Комсомольская правда» уточняет, что вернулся Галкин не в Россию, а в Израиль. Полтора года он гастролировал по миру, а все лето провел вместе с супругой Аллой Пугачевой в Юрмале.

Дела Галкина в последнее время идут все хуже. После отмены концерта в Эстонии то же самое произошло и в Казахстане. Шоумен настолько обиделся, что разразился злобной тирадой в адрес организаторов и властей страны, заявив, что они испугались его выступления. Но поклонникам пообещал вернуться.