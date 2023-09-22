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19 сентября в столице простились с актером Вячеславом Гришечкиным, блестяще сыгравшем майора Староконя в сериале «Солдаты». В трехкомнатной квартире артиста в Беляево остался его любимый пес Беня, о дальнейшей судьбе которого пока никто ничего сказать не может.

Директор актера Максим Миллер рассказал, что дочь Гришечкина Ольга не может приезжать и гулять с собакой, поэтому приходится пока делать это самому. Также он отметил, что скорее всего заберет Беню к себе домой. Но сделать это не так просто.

«Дело в том, что пес — из приюта, у него непростая судьба. Поэтому сразу перевозить его в новое место нельзя, ему будет тяжело, он может начать психовать. А сейчас он в своем доме, где все знакомое — запахи, обстановка», – рассказал Миллер.

Сам Гришечкин рассказывал, что завел собаку после смерти жены Анны, которую он переживал очень тяжело. Дочь пригласила его на выставку бездомных животных в Новодевичьем парке.

«Я зашел в это собачье царство и первым, кого увидел, был Беня. Такой жалкий, свернутый в комочек, вокруг шерсти клоки. Он лежал, засунув нос между ног себе, под хвост, один глаз только торчал. Я вдруг встал и оцепенел. И это существо подняло голову, и мы посмотрели друг другу глаза в глаза», – сообщал в одном из старых интервью актер.

Беня прожил с ним около 6 лет, но сейчас он остался в одиночестве.

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