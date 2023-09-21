Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась своими новыми снимками в популярной социальной сети. Знаменитость устроила откровенную фотоссесию у бассейна.

38-летняя селебрити решила продефилировать около бассейна в черном облегающем боди, поверх которого накинула длинную шубу. Свой образ Утяшева решила завершить лодочками нюдового оттенка на высоких каблуках. Многие поклонники звезды оценили ее образ, отметив, что Ляйсан выглядит великолепно. «Потрясающая фигура», «Красотка», «Бесподобная», «Идеальная», «Шикарная», — засыпали звезду комплиментами комментаторы.

Ляйсан Утяшева – знаменитая российская гимнастка, многократная чемпионка Европы и мира. На данный момент знаменитость является успешной бизнес-леди. Она участвует в телепроектах и снимается в качестве модели. Ее супруг – знаменитый российский комик Павел Воля. В 2012 году артист сделал спортсменке предложение руки и сердца. Супруги воспитывают двоих детей: 9-летнего сына Роберта и 7-летнюю дочь Софию.