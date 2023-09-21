Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева поделилась своими новыми снимками в популярной социальной сети. Знаменитость устроила откровенную фотоссесию у бассейна.

38-летняя селебрити решила продефилировать около бассейна в черном облегающем боди, поверх которого накинула длинную шубу. Свой образ Утяшева решила завершить лодочками нюдового оттенка на высоких каблуках. Многие поклонники звезды оценили ее образ, отметив, что Ляйсан выглядит великолепно. «Потрясающая фигура», «Красотка», «Бесподобная», «Идеальная», «Шикарная», — засыпали звезду комплиментами комментаторы.

Ляйсан Утяшева – знаменитая российская гимнастка, многократная чемпионка Европы и мира. На данный момент знаменитость является успешной бизнес-леди. Она участвует в телепроектах и снимается в качестве модели. Ее супруг – знаменитый российский комик Павел Воля. В 2012 году артист сделал спортсменке предложение руки и сердца. Супруги воспитывают двоих детей: 9-летнего сына Роберта и 7-летнюю дочь Софию.

Вам может понравиться

Fox News: Украина в обозримом будущем не получит от США ракеты ATACMS

В ближайшем будущем Киев может не рассчитывать на получение дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил американский телеканал Fox News. Корреспондент Лукас Томлинсон заявил, что ракеты, дальность

Савинков рассказал, из-за чего спилась Захарова из «Счастливы вместе»

На похоронах актера Вячеслава Гришечкина присутствовала хорошо известная по ситкому «Счастливы вместе» актриса Юлия Захарова. Она шокировала журналистов своим внешним видом и поведением. Звезда пришла на похороны после употребления алкоголя,

В Кременчуге на нефтеперерабатывающем заводе после взрывов начался пожар

Один из ударов дронов-камикадзе «Герань» в ночь на 20 сентября пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области. На предприятии начался сильный пожар, который продолжается до сих пор, сообщает РИА