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Частые возгорания автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ) в Санкт-Петербурге происходят по причине некорректного технического обслуживания транспорта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым.

По его словам, проблема с возгоранием белорусских автобусов была выявлена только в Санкт-Петербурге. При этом в других регионах России и Белоруссии такой проблемы не отмечено. Поэтому белорусский президент связал данную проблему с неправильным техническим обслуживанием пассажирского транспорта.

«Начали разбираться, задаю вопрос: а в других регионах России? У нас же не горят автобусы. В других регионах России не горят. А почему в Питере горят? Потому что какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяла на себя обслуживание. Что такое обслуживание, вы знаете: это надо не только вовремя гайку закрутить – осмотр перед выездом должен быть постоянно. А всего этого не было. Естественно, где-то утечки, протечки и так далее», – отметил Лукашенко.

Напомним, что только в течение текущего года в Санкт-Петербурге было отмечено уже более десяти случаев возгорания автобусов марки МАЗ. Во время последнего случая, который произошел в конце июля на Пулковском шоссе, автобус выгорел до основания.

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