По данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночь на 21 сентября вооруженные силы Украины попытались нанести массированный удар беспилотными летательными аппаратами по Крыму. Всего в небе над Крымом был сбит 21 ударный беспилотник.

Генерал-майор авиации и Герой России Сергей Липовой прокомментировал ночную массовую атаку беспилотников на Крым, организованную украинскими боевиками. По его словам, попытка нанести массовый удар по Крыму является своеобразным «вымещением зла» киевским режимом за провал на Генассамблеи ООН.

«Они идут на любые ухищрения, не жалеют боеприпасов, лишь бы хоть как-то дотянуться до Крыма, но у ВСУ ничего не выйдет, Киев только еще сильнее разозлит крымчан. А на уничтожении БПЛА ВСУ потренируются российские расчеты ПВО», – заявил генерал-майор авиации Сергей Липовой.

По данным авторов Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», налет беспилотников в ночь на 21 сентября на Крым продолжался в течение полутора часов. При этом ударные дроны ВС Украины пытались атаковать объекты расположенные в Саках, Новофедоровке, Евпатории, Севастополе и Джанкое.