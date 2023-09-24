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Вооруженные силы Украины начали применять британскую тактику «осиный рой» для совершения атак на военные объекты в Крыму и корабли Черноморского флота. С таким заявлением выступил военный эксперт Владислав Шурыгин. Однако военный аналитик Алексей Леонков в беседе с «МК» объяснил, почему данная тактика в исполнении ВС Украины обречена на провал.

По словам эксперта, главная особенность британской тактики атак под названием «осиный рой» заключается в комбинированных атаках с применением беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и безэкипажных надводных дронов.

Данная тактика была специально разработана британскими специалистами для решения сразу нескольких стратегических задач. Постоянные комбинированные атаки на военные корабли должны выдавить российский флот из западной части Черного моря. Далее ВС Украины должны будут разрушить газопровод «Турецкий поток», Крымский мост и провести высадку десанта на побережье Крыма.

Однако, по мнению Леонкова, главная проблема в реализации британского плана заключается в тотальном превосходстве российской армии в воздухе. В августе-сентябре Киев уже пытался высадить десант в Крыму под прикрытием ударов беспилотниками, однако диверсанты были обнаружены военными самолетами и ликвидированы.

При этом в Крыму создана эффективная система береговой обороны, состоящая из кораблей Черноморского флота, комплексов противовоздушной обороны и армейской авиации. Поэтому планы Киева обречены на провал, считает Леонков.

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