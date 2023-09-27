Легендарный альпинист Месснер лишен титулов Гиннеса

79-летний Райнхольд Месснер (на фото), уроженец Южного Тироля, после потери двух титулов в «Книге рекордов Гиннеса» получил поддержку от нового назначенного рекордсмена.

Согласно «Дойче Прессе-Агентур», 64-летний американский альпинист Эд Вистурс ответил на вопрос агентства так: «Я твердо убежден, что Райнхольд Месснер был первым человеком, поднявшимся на все 14 восьмитысячников в мире, и что это следует признавать безусловно».

До недавнего времени Месснер был отмечен в «Книге Гиннесса» как первый человек, поднявшийся на все 14 вершин-восьмитысячников – и первый человек, сделавший это без помощи баллона с кислородом. Однако по новым расчетам оргкомитет издания изменил прежнюю информацию и присудил два титула Вистурсу, покорившему свой последний недостающий восьмитысячник Аннапурну в 2005 году.

Новые расчеты с геоданными

Решение оргкомитета «Книги Гиннесса» основано на новых расчетах с использованием геоданных, согласно которым многие альпинисты повернули назад, так и не дойдя до «настоящей вершины» (на фото Месснер в августе 1978 года на вершине смертоносного гималайского восьмитысячника Нанга-Парбат).

Эберхард Юргальский, гималайский летописец из Германии, уже давно утверждает, что Месснер никогда не стоял на вершине Аннапурны, имеющей высоту 8091 метр. «В какой-то момент Райнхольд Месснер находился в 65 метрах впереди и в 5 метрах ниже вершины Аннапурны», – утверждал Юргальски.

Новая система расчетов Гиннеса вызвала споры в альпинистских кругах. «Я по-прежнему считаю, что первоначальный список альпинистов-рекордсменов по 14-ти восьмитысячникам, каким я его всегда знал, полностью справедлив», – заявил новый гиннесовский рекордсмен Вистурс. «Я считаю, что Месснер и другие сделали все возможное, чтобы подняться на подлинные вершины этих гор, насколько им это было известно и в тех условиях, в которых они там находились».

Вистурс сообщил о Месснере следующее: «Он был первопроходцем не только с позиции стиля восхождения, но также физически и психологически, поскольку поднимался без дополнительного кислорода. Именно Месснер вдохновил других альпинистов, включая меня, пойти по его стопам».

Комментируя для «Дойче Прессе-Агентур» потерю гиннесовского титула, Месснер заявил, что никогда в жизни не стремился установить этот «мировой рекорд». «Невозможно отобрать рекорд, на который я вовсе и не претендовал». Вистурс также отметил: «Альпинизм – это личное путешествие, его не нужно сводить к попаданию в какой-либо список или ради установления рекордов».

Месснер о Юргальском: «Он в этом не разбирается, в действительности. Он эксперт по собственному убеждению. Скорее всего, Юргальский просто перепутал гору. Мы достигли вершины Аннапурны».