Некачественная работа украинских военкоматов, их неспособность собрать необходимую для продолжения боевых действий численность новобранцев взбесили президента Украины Владимира Зеленского.

Французская газета Le Figaro пишет, что больше всего Зеленский разъярился из-за коррупции в Территориальных центрах комплектования. Украинцы готовы заплатить любые деньги, чтобы убраться подальше от своей страны и произвола властей, а военкоматы этим пользуются. С начала СВО было задержано почти 14 тысяч человек, пытавшихся незаконно выехать с Украины.

В связи с этим Зеленский затеял масштабную проверку ТЦК. Он «рвал и метал», осуждая коррупцию, которая позволяет украинцам избегать мобилизации, а военкомам – покупать виллы в Испании и других странах Европы.

В Киеве, напомним, сотрудники военкоматов начали выдавать повестки мужчинам старше 50 лет. При этом раздают их где угодно – в магазинах, кафе, на остановках общественного транспорта или просто на улицах.