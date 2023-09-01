Некачественная работа украинских военкоматов, их неспособность собрать необходимую для продолжения боевых действий численность новобранцев взбесили президента Украины Владимира Зеленского. Французская газета Le Figaro пишет, что больше всего Зеленский разъярился из-за
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Некачественная работа украинских военкоматов, их неспособность собрать необходимую для продолжения боевых действий численность новобранцев взбесили президента Украины Владимира Зеленского.

Французская газета Le Figaro пишет, что больше всего Зеленский разъярился из-за коррупции в Территориальных центрах комплектования. Украинцы готовы заплатить любые деньги, чтобы убраться подальше от своей страны и произвола властей, а военкоматы этим пользуются. С начала СВО было задержано почти 14 тысяч человек, пытавшихся незаконно выехать с Украины.

В связи с этим Зеленский затеял масштабную проверку ТЦК. Он «рвал и метал», осуждая коррупцию, которая позволяет украинцам избегать мобилизации, а военкомам – покупать виллы в Испании и других странах Европы.

В Киеве, напомним, сотрудники военкоматов начали выдавать повестки мужчинам старше 50 лет. При этом раздают их где угодно – в магазинах, кафе, на остановках общественного транспорта или просто на улицах.

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