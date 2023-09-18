Команда аниматоров из Кургана создала серию мультипликационного фильма, главным героем которого стал выдающийся советский хирург-ортопед, создатель знаменитого аппарата черескостного остеосинтеза (аппарат Илизарова) – Гавриил Абрамович Илизаров.

Мультипликационный персонаж – доктор Илизаров появился в восьмой серии сериала «Мульти История». В этой серии зрители узнают о создании Гавриилом Абрамовичем специального устройства, помогающего сращивать переломы костей, а при необходимости – даже удлинять их.

Доктор Илизаров в мультфильме – врач-супергерой, который создал суперустройство для сращивания человеческих костей. В фильме также присутствуют и антагонисты – это чиновники, которые не разбираются в медицине и голосуют против гениального изобретения хирурга. Однако «добро побеждает» и аппарат Илизарова получает одобрение.

Видеопроект «Мульти История» является совместной работой студии CompactTV и Урало-Сибирского центра современного творчества. Поддержку проекту оказал Президентский фонд культурных инициатив.