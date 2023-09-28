Популярный французский актер Жерар Депардье после получения российского гражданства в 2013 году заявлял о желании прожить остаток своей жизни в России. Однако после начала специальной военной операции артист пропал из информационного поля. Портал News.ru опубликовал подробности жизни уехавшего из России французского актера.

В 2018 году Жерар Депардье обосновался в Новосибирске, где актер основал собственный продюсерский центр и открыл бизнес по производству и распространению продуктов питания. При этом французский актер в интервью американскому журналу Vanity Fair заявил о готовности «умереть за Россию».

Однако после начала СВО актер уехал из России. По словам его представителя и кинопродюсера Арно Фрилле, Депардье в настоящий момент проживает в Европе. «Он не принимает участия ни в конкретных акциях помощи беженцам, ни в гуманитарных программах. Конечно, Депардье планирует возвращаться в Россию», – заявил Фрилле.

Напомним, что сразу же после начала спецоперации ВС РФ на территории Украины, актер назвал ее «неприемлемой выходкой». При этом он заявил, что «российский народ не несет ответственность за неприемлемые действия своих руководителей». Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев даже призвал лишить актера имущества в России и гражданства за подобные слова.

В ноябре 2022 года Депардье свернул работу своего бизнеса в России. Хотя в уже в феврале 2023 года заявил: «Для меня ничего не изменилось. Я все еще русский. Я люблю русскую культуру».