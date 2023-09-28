Российская телеведущая Ксения Собчак решила исполнить традиционный кавказский танец «лезгинка» под композицию Шерхана Далжаева «Это Кавказ». Видео танца Собчак было опубликовано соосновательницей «Осторожно, новости» Дарьей Наносовой в своем Телеграм-канале.

Телеведущая решила станцевать лезгинку в горном селе Хучада, расположенном на высоте 1800 метров над уровнем моря.

Ранее Ксения Собчак рассказала о звонке Рамзана Кадырова после ее комментария под видеозаписью с его сыном. По словам Собчак, глава Чеченской Республики спросил у нее, почему почему она «трогает» его сына. На что журналистка ответила ему, что Рамзан Кадыров сам опубликовал видео с сыном, подписав, что гордится им.

Глава Чечни отметил, что не стал наказывать своего сына за произошедший инцидент, так как он повел себя как настоящий мужчина. Кроме того, Кадыров заявил, что если суд определит вину Адама, то он будет нести наказание по закону.

Собчак отметила, что Кадыров сделал ей предупреждение, чтобы она ничего не писала о его семье. «Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью», — написала журналистка, добавив, что глава Чечни дал ей разрешение на публикацию их разговора и скриншота.