Известный российский композитор Игорь Крутой не часто выходит на связь со своими поклонниками в социальных сетях. Но недавно он публиковал фотографии со своей встречи с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой, которая из-за проблем со здоровьем вынуждена передвигаться на инвалидном кресле.

69-летний композитор написал, что во время встречи, он с Тарасовой обсудил успехи и проблемы. Также от тренера он получил напутствие писать больше музыки. В ответ музыкант пожелал Татьяне Тарасовой крепкого здоровья. «Поделились друг с другом успехами и проблемами, похвастался фрагментами своего ледового шоу, получил напутствие больше писать музыки, пожелал здоровья и справедливости», – отметил Игорь Крутой.

Под постом Крутого поклонники оставили сотни комментариев. Многие отметили, что композитор сильно изменился во внешности. Большинство комментаторов подчеркнули, что Игорь Крутой заметно сбросил вес, поэтому выглядит совсем иначе.

76-летняя Татьяна Тарасова является известным тренером по фигурному катанию. Ее ученики в общей сложности на чемпионатах мира и Европы взяли 41 золотую медаль.