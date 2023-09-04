В Мотыгинском районе Красноярского края будут судить пенсионера за использование огнестрельной авторучки. Стрелок ранил своего собутыльника, пытаясь успокоить его во время застолья. Посиделки с алкогольными напитками организовал сам пенсионер, проживающий
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Мотыгинском районе Красноярского края будут судить пенсионера за использование огнестрельной авторучки. Стрелок ранил своего собутыльника, пытаясь успокоить его во время застолья.

Посиделки с алкогольными напитками организовал сам пенсионер, проживающий в частном доме в населенном пункте Раздолинск. В какой-то момент один из гостей начал оскорблять присутствующих и хулиганить. Хозяин дома успокоил его выстрелом из ручки, которую, как выяснилось на следствии, ему подарили в 2018 году.

Что именно произошло, стало понятно только после извлечения из бедра дебошира пули калибра 5,6 мм. Ручку отдали на экспертизу, которая установила, что она является однозарядным гладкоствольным пистолетом. Пенсионеру подарили авторучку в качестве сувенира и она пять лет пролежала в шкафу.

Теперь мужчина предстанет перед судом за незаконное хранение и использование огнестрельного оружия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Вам может понравиться
Актриса Лия Ахеджакова, которая с февраля прошлого году выступает в поддержку украинских нацистов, в очередной раз попала в эпицентр скандала. На одном из выступлений в Бремене артистке вручили букет цветов

Актрису Лию Ахеджакову требуют отправить в психиатрическую лечебницу

Актриса Лия Ахеджакова, которая с февраля прошлого году выступает в поддержку украинских нацистов, в очередной раз попала в эпицентр скандала. На одном из выступлений в Бремене артистке вручили букет цветов
Сразу 6 мощных взрывов прогремело в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Этот город ВСУ давно превратили в свою военную базу, поэтому удары наносились по объектам инфраструктуры ВСУ, сообщил портал

В Краматорске на аэродроме и в промзоне прогремело 6 мощных взрывов

Сразу 6 мощных взрывов прогремело в Краматорске на подконтрольной Киеву территории ДНР. Этот город ВСУ давно превратили в свою военную базу, поэтому удары наносились по объектам инфраструктуры ВСУ, сообщил портал
Пропавшая 30 августа в Новосибирске 15-летняя школьница Алена Дмитриева вернулась домой самостоятельно. Об этом сообщила журналистам бабушка подростка. Родственники искали ребенка в течение четырех дней, ведь раньше она всегда выходила

Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли через пять дней

Пропавшая 30 августа в Новосибирске 15-летняя школьница Алена Дмитриева вернулась домой самостоятельно. Об этом сообщила журналистам бабушка подростка. Родственники искали ребенка в течение четырех дней, ведь раньше она всегда выходила