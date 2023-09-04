В Мотыгинском районе Красноярского края будут судить пенсионера за использование огнестрельной авторучки. Стрелок ранил своего собутыльника, пытаясь успокоить его во время застолья.

Посиделки с алкогольными напитками организовал сам пенсионер, проживающий в частном доме в населенном пункте Раздолинск. В какой-то момент один из гостей начал оскорблять присутствующих и хулиганить. Хозяин дома успокоил его выстрелом из ручки, которую, как выяснилось на следствии, ему подарили в 2018 году.

Что именно произошло, стало понятно только после извлечения из бедра дебошира пули калибра 5,6 мм. Ручку отдали на экспертизу, которая установила, что она является однозарядным гладкоствольным пистолетом. Пенсионеру подарили авторучку в качестве сувенира и она пять лет пролежала в шкафу.

Теперь мужчина предстанет перед судом за незаконное хранение и использование огнестрельного оружия. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.