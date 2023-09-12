Российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, Роман Костомаров в передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой рассказал историю личного характера. По признанию спортсмена, его семья могла разрушиться несколько лет назад. Роман отметил, что его супруга, фигуристка Оксана Домнина, в какой-то момент решила уйти от него. «Она ушла не прячась, не в тихую», — заявил Роман.

В 2013 году во время участия в шоу «Ледниковый период» между Оксаной Домниной и Владимиром Яглычем завязался роман. По словам фигуристки, отношения из рабочих постепенно стали перерастать в романтические. Домнина, присутствовавшая в студии телешоу, отметила, что в браке с Костомаровым у них произошел семейный кризис. А с Яглычем у них вспыхнула сильная страсть, поэтому она приняла отношение расстаться с Костомаровым. Однако роман с известным актером быстро закончился. В итоге Домнина решила вернуться к мужу.

Роман Костомаров и Оксана Домнина вступили в официальный брак в 2014 году. До романа Домниной с Яглычем, пара прожила вместе 7 лет. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: дочь Анастасию и сына Илью.