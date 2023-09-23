Космонавт Олег Кононенко, возглавляющий отряд государственной корпорации «Роскосмос» на международной космической станции, взял с собой на МКС портрет президента Туркмении Сердара Бердымухамедова.

РИА Новости сообщает, что космонавт поздравил туркменского лидера с днем рождения, пожелал благополучия и счастья, а также рассказал, что взял в космос его портрет и книгу о городе Аркадаг, расположенном в Ахалском велаяте страны.

По словам Кононенко, книга и портрет олицетворяют в космическом пространстве неразрывную связь космонавта с судьбами Туркменистана и всего народа страны.

Кононенко является уроженцем Туркменистана. Также он удостоин звания Героя России и Туркмении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу из Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения по телефону. Российский лидер пожелал успехов в государственной деятельности, а также обсудил развитие отношений между двумя странами.