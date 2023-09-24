Журналист «Крым 24» Александр Губарев опубликовал видеозапись в соцсетях на официальной странице телеканала, на которой исполняет гимн России в бывшей квартире украинского президента Владимира Зеленского, находящейся в Ливадии.

На кадрах видно, как Губарев, размахивая российским триколором возле квартиры Зеленского, поет строки из гимна Российской Федерации. Следующий кадр – журналист стоит на столе в тапках в квартире лидера Украины и держит в руках лопату.

Имущество в Крыму, принадлежавшее украинскому президенту Владимиру Зеленскому, теперь перешло в государственную собственность. В мае 2023 года региональным Государственным советом было принято решение о национализации квартиры президента Украины. Об этом объявил спикер парламента Владимир Константинов. Супруга Зеленского, Елена, купила квартиру в поселке Ливадия в 2013 году в жилом комплексе «Император» за 163.8 тысяч долларов. Об этом сообщило информационное агентство Reuters еще в 2019 году.