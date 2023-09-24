Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Журналист «Крым 24» Александр Губарев опубликовал видеозапись в соцсетях на официальной странице телеканала, на которой исполняет гимн России в бывшей квартире украинского президента Владимира Зеленского, находящейся в Ливадии.

На кадрах видно, как Губарев, размахивая российским триколором возле квартиры Зеленского, поет строки из гимна Российской Федерации. Следующий кадр – журналист стоит на столе в тапках в квартире лидера Украины и держит в руках лопату.

Имущество в Крыму, принадлежавшее украинскому президенту Владимиру Зеленскому, теперь перешло в государственную собственность. В мае 2023 года региональным Государственным советом было принято решение о национализации квартиры президента Украины. Об этом объявил спикер парламента Владимир Константинов. Супруга Зеленского, Елена, купила квартиру в поселке Ливадия в 2013 году в жилом комплексе «Император» за 163.8 тысяч долларов. Об этом сообщило информационное агентство Reuters еще в 2019 году.

Вам может понравиться

Приемный отец Дани Милохина сообщил о требованиях властей Анапы снести родительский дом

Приемный отец известного блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил о требовании городской администрации Анапы снести два дома – его собственный и родительский. Соответствующий видеоролик записал сам Тюленев. По его словам,

Актер Анатолий Васильев рассказал о коллеге из сериала «Сваты»

Российский актер театра и кино Анатолий Васильев, который полюбился многим российским зрителям, своей ролью в сериале «Сваты», рассказал, почему решился уйти из проекта. Васильев воплотил роль Юрия Анатольевича Ковалева в

Эксперт Соин заявил о новом этапе вооруженного конфликта на Украине

Атака ВСУ на штаб Черноморского флота может считаться поворотным моментом в конфликте на Украине. Началась воздушная стадия боев, из-за чего они сразу перешли на совершенно новый уровень, рассказал порталу «Военное