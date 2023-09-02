В 19:20 в субботу ВСУ вновь начали обстрел Донецка. Они атаковали Кировский, Петровский и Ясиноватский районы столицы ДНР, сообщает РИА Новости.

Для обстрелов Киев задействовал кассетные снаряды, полученные от Соединенных Штатов. Корпус одного из боеприпасов угодил прямо в стену жилого дома в Петровском районе и влетел внутрь.

Жительница дома в этот момент находилась дома, но осталась жива. Известно, что суббоеприпасы, которые в результате взрыва разлетаются в разные стороны, ранили нескольких человек на улице. Также пострадал автомобиль, который стоял во дворе дома.

Утром один из снарядов ВСУ попал по школе-интернату, расположенной в том же Петровском районе Донецка. В настоящий момент известно о 8 пострадавших.