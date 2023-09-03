Выступление с участием популярного певца Александра Панайотова, запланированное на 4 октября в Челябинске, было отменено. Сообщается, что инициатором отмены своего концерта стал сам певец. Об этом сообщает портал 74.ru со
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Выступление с участием популярного певца Александра Панайотова, запланированное на 4 октября в Челябинске, было отменено. Сообщается, что инициатором отмены своего концерта стал сам певец. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на информацию из городских зрелищных касс.

На сайте kassy.ru было опубликовано сообщение о том, что концерт Александра Панайотова, который должен был пройти в Конгресс-холле Центра Международной торговли, отменен. Также организаторы праздничного мероприятия принесли свои извинения за предоставленные неудобства всем зрителям, которые успели приобрести билеты.

При этом сам исполнитель решил не комментировать причину отказа выступать на сцене в Челябинске. По информации организаторов концерта, мероприятие было отменено по инициативе исполнителя без объяснения причин. В настоящий момент новая дата концерта артиста в Челябинске пока не согласована.

На официальных ресурсах Панайотова в Сети пропало упоминание о будущем концерте в Челябинске. Пока в разделе афиша упоминается единственное мероприятие – концерт артиста в Москве, который должен пройти 8 сентября.

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