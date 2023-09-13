Ночной удар по Севастополю, как и другие действия Киева против Крыма продиктованы завистью и желанием отомстить жителям полуострова за их выбор в пользу России.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил РИА Новости, что в 2014 году жители полуострова продемонстрировали всему миру, что они не собираются безучастно наблюдать за превращением Украины в нацистское государство и оставаться под ее контролем. Они не захотели мириться с наглым попранием памяти предков и поэтому приняли решение о воссоединении с Россией.

Теперь киевский режим из зависти, перерастающей в жажду мести, наносит удары по полуострову. Он устраивает диверсии и террористические акты, чтобы запугать крымчан, но у него ничего не получится.

Напомним, в ночь на 13 сентября по Севастополю был нанесен удар 10 крылатыми ракетами. Не исключено, что таким образом ВСУ демонстрировали, что у них теперь имеются новые возможности для атак.