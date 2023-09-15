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Среди представителей американского Конгресса есть те, кто совершенно не поддерживает политику Байдена по Украине. На днях конгрессмен-республиканец от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин заявила, что не станет поддерживать законопроекты, предполагающие выделение военной помощи Украине. По словам политика, Вашингтону следует предотвращать вооруженные конфликты, а не вступать в противостояние с Россией.

«Украина не является 51-м американским штатом. Задача нашего министерства обороны – защищать Америку», – заявила Марджори Тейлор-Грин. Об этом политик написала на странице в популярной социальной сети.

Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин неоднократно критиковала политику Джо Байдена. Она заявляла, что Вашингтон должен остановить конфликт на Украине, выступив посредником мирных переговоров между Москвой и Киевом, а не продолжать оказывать военную поддержку и финансовую помощь киевскому режиму.

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