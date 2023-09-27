В начале сентября российский комик Слава Комиссаренко женился. Однако после свадьбы поклонники творчества стендапера начали активно обсуждать его новоиспеченную супругу, которая, как оказалось, работала веб-кам моделью и, по слухам, даже выезжала на дом к клиентам. Некоторые пользователи сообщили, что нашли на сайте знакомств страничку жены Комиссаренко, где написано: «Я хочу доставить мужчинам удовольствие своими видео».

Юморист был в шоке от этой информации. Он признался, что ничего не знал о прошлом своей супруги. По словам Комиссаренко, невероятно унизительно говорить о сложившейся ситуации. Однако подчеркнул, что молчать он не может.

38-летний комик заявил, что считает проблемой не прошлое своей супруги, а то, что она утаила это от него. «Сказать о таком непросто, страшно и вообще, как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из Интернета посреди вашего медового месяца», – заявил Комиссаренко.

После скандала в Сети супруга Комиссаренко удалила их совместные фотографии из соцсетей.