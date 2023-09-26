После нанесения удара по Севастополю в украинском интернет-пространстве массово начала распространяться информацию о гибели командующего Черноморским флотом России. Данное сообщение было опубликовано также в Телеграм-канале командования сил спецопераций ВСУ. В Министерстве обороны Российской Федерации данные слухи были опровергнуты.

Российское военное ведомство опубликовало видеотрансляцию заседания коллегии под председательством министра обороны Сергея Шойгу от 26 сентября. На видео можно увидеть, что на заседании присутствовал командующий Черноморского флота России адмирал Виктор Соколов.

Ранее журналисты просили прокомментировать пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова слухи о возможной гибели Соколова. Песков сообщил, что в Кремль никакой подобной информации от Министерства обороны РФ не поступало.

Напомним, что ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Отмечается, что российские средства ПВО сбили большую часть ракет. Однако был прилет по историческому зданию штаба Черноморского флота.