Командир взвода связи минометного расчета старший лейтенант Михаил Погорелов захватил секретные документы ВСУ.

«Комсомольская правда» рассказала, что в процессе отражения атаки противника командир расчета получил серьезное ранение. Погорелов принял командование на себя и сумел справиться с боевой задачей.

Кроме того, в руки взвода попал украинский автомобиль с секретными бумагами. В них содержалась подробная информация о местоположении пунктов размещения боевиков ВСУ, а также о численности подразделений.

Секретные документы российским военным удалось захватить и на Запорожском направлении. В них обнаружили строгий запрет на употребление боевиками ВСУ наркотиков и алкоголя. Также в бумагах изложен приказ не брать в плен российских десантников, что говорит о высокой эффективности их действий.