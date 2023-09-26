Коллекторы российского банка «Сбербанк» начали осуществлять переуступку прав по требованию долгов некоторых «зарубежных» заемщиков в странах, где не могут осуществить взыскание из-за санкций. По словам юристов, данную схему могут использовать и другие подсанкционные банки.

Коллекторным агентством «АктивБизнесКонсалт», входящим в группу «Сера» была заключена так называемая сделка цессии. Они продали права по требованию долгов собственного клиента, находящегося в недружественной стране третьим лицам. Об этом журналистам сообщил начальник управления принудительного взыскания и банкротства «Сбера» Евгений Акимов.

По его словам, продажа долга с правом его взыскания третьим лицом в недружественных для РФ странах – это способ, позволяющий работать в условиях наложенных Западных санкций.

В свою очередь, директор по правовым вопросам и GR АБК Евгения Уткина рассказала, что срок исковой давности составляет 10 лет. Поэтому банк был вынужден продать права требования третьему лицу в недружественной юрисдикции. Сумма задолженности составляет 140 миллионов рублей. Банк продал долг третьим лицам с дисконтом 67%.