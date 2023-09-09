Число раненных, пострадавших от ракетного удара по центру Кривого Рога, выросло до 74 человек. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по зданию полиции. Об этом сообщают украинские средства массовой информации со ссылкой на чиновников местной администрации.

Напомним, что 8 сентября по зданию правоохранительных органов, расположенном в центральной части Кривого Рога в Днепропетровской области, был нанесен ракетный удар со стороны российской армии.

Глава украинской военной администрации города Александр Вилкул в своем Телеграм-канале написал, что количество пострадавших в результате прилета по зданию полиции в центре Кривого Рога возросло до 74 человек, 34 из которых были госпитализированы, а трое человек находятся в крайне тяжелом состоянии.

По словам Вилкула, в настоящий момент пострадавшим была оказана вся необходимая помощь, а жители близлежащих домов, чьи квартиры пострадали от последствий ракетного удара, могут обратиться за помощью в оперативный штаб.