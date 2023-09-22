Ракеты ATACMS, которые президент США Джо Байден все же решил передать Украине, ничего не изменят в конфликте. Киев уже сейчас использует более мощные и продвинутые Storm Shadow, поэтому боеспособности у него точно не прибавится, считает военный аналитик Андрей Клинцевич.

При этом ATACMS все же имеют важные отличия от Storm Shadow и SCALP, одновременно являющиеся преимуществами американских боеприпасов.

Все дело в том, что это ракеты наземного базирования, предназначенные для использования в реактивных системах залпового огня HIMARS. Мобильные РСЗО можно замаскировать в каком-то коровнике и выводить на позицию только в случае удара, поэтому обнаружить атаки боезарядами ATACMS будет значительно сложнее. Storm Shadow выпускаются с бомбардировщиков Су-24 и вычислить их проще.

Кроме того, на подлете к цели ATACMS развивают огромную скорость, что затрудняет их уничтожение средствами противовоздушной обороны.

Байден заявил, что передаст Украине ракеты с кассетной боевой частью, которые Киев будет стараться использовать для ударов по мирным городам и гражданскому населению. Также ATACMS способны нести тактически ядерные заряды, поэтому их поставка в распоряжение ВСУ – это откровенная эскалация конфликта со стороны Вашингтона.