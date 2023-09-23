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Дальность поражения целей ракетами ATACMS составляет чуть более 300 километров. Военный эксперт Андрей Клинцевич рассказал порталу News.ru, что эти боезаряды могут долететь до нескольких городов России.

Причем это не только Ростов-на-Дону и Воронеж, которые находятся ближе остальных к Украине, но и другие областные центры. Так, теоретически ATACMS может прилететь в Тулу и Краснодар, в Липецк, Смоленск и Калугу.

При этом эксперт напомнил, что Соединенные Штаты до сих пор неоднократно высказывали недовольство атаками Киева на российскую территорию. Поэтому скорее всего Киев не рискнет использовать ATACMS для ударов по перечисленным выше городам, а задействует для этой цели беспилотники собственного производства.

В то же время не стоит исключать ударов ВСУ с помощью новых дальнобойных ракет по Крыму, Донбассу и другим новым российским регионам. Киевский режим продолжает считать их своими, США в этом его поддерживают, поэтому не будут возражать против подобных атак.

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