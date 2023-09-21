Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые из Океанического университета в Циндао обнаружили неизвестный ранее древний вирус на дне Марианской впадины. Результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном издании Microbiology Spectrum.

По словам возглавлявшего исследовательскую работу вирусолога Мин Вана, на глубине практически девять километров были обнаружены следы бактериофага. Этот вирус находился на самой большой глубине среди всех ранее открытых вирусов в мировом океане.

Специалисты определили, что обнаруженный ими вирус относится к типу Halomonas, которые встречаются в гейзерах и морских отложениях. Он способен размножаться внутри хозяина, однако при этом сохраняется жизнеспособность пораженных клеток. Вирусный материал оставляет копию на генетическом уровне, а затем передается далее.

Обнаруженному вирусу специалисты присвоили название vB_HmeY_H4907. Они провели его полный геномный анализ и выяснили, что он имеет достаточно широкое распространение. Данное открытие дает нам понять, что людям предстоит разгадать еще ни одну тайну мирового океана.

Вам может понравиться

В Свердловской области при загадочных обстоятельствах умерли известный психиатр и его сын

В населенном пункте Березовский Свердловской области при загадочных обстоятельствах умерли известный врач-психиатр Николай Макроцкий и его сын инвалид. Тела обоих были обнаружены в их собственной квартире старшим сыном доктора. Он

Дима Билан хочет выкупить дом своего дедушки в Пестерцах, но «цена уже взлетела вверх»

В ходе пресс-конференции, посвященной гала-концерту всероссийского культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна», популярный российский певец Дима Билан заявил, что его вновь посетила мысль выкупить дом своего деда, который находится в Пестречинском районе

МО: ВС РФ нанесли удар «Солнцепеком» по ДРГ противника при попытке перехода Днепра

Министерство обороны РФ обнародовало видеокадры успешной работы российских бойцов в зоне спецоперации. На видеозаписи можно увидеть, как российские военные наносят поражающий удар по украинской диверсионно-разведывательной группе, пытающейся осуществить высадку на