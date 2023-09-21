Ученые из Океанического университета в Циндао обнаружили неизвестный ранее древний вирус на дне Марианской впадины. Результаты своего исследования специалисты опубликовали в научном издании Microbiology Spectrum.

По словам возглавлявшего исследовательскую работу вирусолога Мин Вана, на глубине практически девять километров были обнаружены следы бактериофага. Этот вирус находился на самой большой глубине среди всех ранее открытых вирусов в мировом океане.

Специалисты определили, что обнаруженный ими вирус относится к типу Halomonas, которые встречаются в гейзерах и морских отложениях. Он способен размножаться внутри хозяина, однако при этом сохраняется жизнеспособность пораженных клеток. Вирусный материал оставляет копию на генетическом уровне, а затем передается далее.

Обнаруженному вирусу специалисты присвоили название vB_HmeY_H4907. Они провели его полный геномный анализ и выяснили, что он имеет достаточно широкое распространение. Данное открытие дает нам понять, что людям предстоит разгадать еще ни одну тайну мирового океана.