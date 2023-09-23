Жительницы Китая нашли изощренный способ сделать зрительно свои ноги более длинными. Для этого они пользуются достаточно простой технологией – наносят на свой живот наклейку с изображением пупка.

Модницы из Китая надевают юбку или брюки с завышенной талией, что скрывает их настоящий пупок. Однако чуть выше они наносят временную татуировку или наклейку, изображающую пупок и надевают укороченный топ, футболку или блузку.

Но некоторые девушки решаются на более сложные эксперименты. Они заклеивают свой пупок пластырем под цвет тела, а затем маскируют его при помощи тонального средства. А искусственный пупок приклеивают выше собственного.

Так как в стране возник спрос на данного типа наклейки и временные тату, то практически все продавцы подобной продукции обзавелись различным ассортиментом «пупков». Стоимость такой наклейки составляет от 67 рублей до 144 рублей в местной валюте. Китайские блогеры в Сети распространяют видеозаписи с подробной инструкцией по использованию искусственных пупков с целью удлинения ног.