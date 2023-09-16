Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Художественный руководитель группы «Земляне» Владимир Киселёв продолжает ссориться с исполнителем Олегом Газмановым. С начала специальной военной операции он упрекает певца в том, что тот берет деньги за гастроли, хотя должен бесплатно выступать для российских бойцов.

Ранее Киселев заявил, что Газманов – «ненастоящий патриот». На этот раз он назвал исполнителя «инвалидом-композитором» и вспомнил, как тот просил написать для него новую песню.

«Мне инвалид-композитор Газманов предложил написать песню, за которую он мне заплатит. Ну, где уж я, простой-то «не музыкант», могу написать такую нетленку, как «Путана», одно из величайших произведений господина Газманова, прославляющее путан», — рассказал Киселев.

Надо отметить, что худрук «Землян» весьма активно занимается поддержкой российских военных на Донбассе. Он организует для них концерты, собирает гуманитарную помощь. Также Киселев подвергает жесткой критике всех звезд, которые только говорят о своем патриотизме, но ничего не делают.

Вам может понравиться

Полина Гагарина рассказала о своей роли в сериале «Красные линии»

Популярная российская певица Полина Гагарина заявила о съемках сериала со своим участием. Примечательно, что в этом сериале она сыграла главную роль. Об этом артистка рассказала в своем личном блоге. «Буду

Сослуживцы и друзья рассказали о прошлом пилота Кузьминова, угнавшего Ми-8 на Украину

В Сызранском высшем военном училище Максим Кузьминов, который в августе этого года угнал вертолет Ми-8 на Украину, «хотел летать» и ничем не выделялся в учебе. Он, по мнению однокурсников, был

Разведка Украины «перехватила и зафиксировала информацию» о поставках РФ снарядов из КНДР

На Украине заявили, что Северная Корея поставляет артиллерийские снаряды России. По словам представителя Главного управления разведки Андрея Юсова, ГУР «перехватывает и фиксирует» подобную информацию. Также он заявил, что Россия запрашивает