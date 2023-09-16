Художественный руководитель группы «Земляне» Владимир Киселёв продолжает ссориться с исполнителем Олегом Газмановым. С начала специальной военной операции он упрекает певца в том, что тот берет деньги за гастроли, хотя должен бесплатно выступать для российских бойцов.

Ранее Киселев заявил, что Газманов – «ненастоящий патриот». На этот раз он назвал исполнителя «инвалидом-композитором» и вспомнил, как тот просил написать для него новую песню.

«Мне инвалид-композитор Газманов предложил написать песню, за которую он мне заплатит. Ну, где уж я, простой-то «не музыкант», могу написать такую нетленку, как «Путана», одно из величайших произведений господина Газманова, прославляющее путан», — рассказал Киселев.

Надо отметить, что худрук «Землян» весьма активно занимается поддержкой российских военных на Донбассе. Он организует для них концерты, собирает гуманитарную помощь. Также Киселев подвергает жесткой критике всех звезд, которые только говорят о своем патриотизме, но ничего не делают.