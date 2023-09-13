Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Популярный певец Филипп Киркоров, в рамках программы «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1», рассказал о прошедшей операции его коллеги и бывшей супруги Аллы Пугачевой.

По словам Киркорова, 30 лет назад Примадонна пошла на пластическую операцию за границей, которая чуть не обернулась трагедией. Однако она вовремя вернулась в Россию, где ее спасли российские врачи. Он отметил, что певица вовремя одумалась и приняла решение обратиться к российским врачам.

Киркоров выразил признательность и восхищение за спасение жизни Аллы Пугачевой российским медицинским специалистам и подчеркнул, что на данный момент она выглядит замечательно.

Сам артист в последнее время поражает публику своими преображениями. Король российской эстрады в результате пластической хирургии обрел рельефный пресс и юное лицо. Певец сделал три операции за относительно небольшой промежуток времени.

Вам может понравиться

Минобороны: ВСУ ударили по судоремонтному заводу в Севастополе десятью крылатыми ракетами

10 крылатых ракет было использовано ВСУ для удара по судоремонтному заводу в Севастополе. Кроме того, Киев задействовал для атаки три безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ. Все надводные дроны потопил

На польский пограничный патруль напали люди с рогатками и камнями

На патруль на участке заставы Дубиче-Церкевне в Польше напала группа людей с рогатками. По словам представителей пограничной стражи, неизвестные были в форме и ослепляли охраняющих рубежи страны бойцов яркими фонарями.

Константинов назвал зависть и жажду мести главными причинами атаки ВСУ на Севастополь

Ночной удар по Севастополю, как и другие действия Киева против Крыма продиктованы завистью и желанием отомстить жителям полуострова за их выбор в пользу России. Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил