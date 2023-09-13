Популярный певец Филипп Киркоров, в рамках программы «МАЛАХОВ» на канале «Россия 1», рассказал о прошедшей операции его коллеги и бывшей супруги Аллы Пугачевой.

По словам Киркорова, 30 лет назад Примадонна пошла на пластическую операцию за границей, которая чуть не обернулась трагедией. Однако она вовремя вернулась в Россию, где ее спасли российские врачи. Он отметил, что певица вовремя одумалась и приняла решение обратиться к российским врачам.

Киркоров выразил признательность и восхищение за спасение жизни Аллы Пугачевой российским медицинским специалистам и подчеркнул, что на данный момент она выглядит замечательно.

Сам артист в последнее время поражает публику своими преображениями. Король российской эстрады в результате пластической хирургии обрел рельефный пресс и юное лицо. Певец сделал три операции за относительно небольшой промежуток времени.