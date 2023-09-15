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Дальнейшее контрнаступление ВСУ не имеет никакого смысла, поэтому сейчас оно проводится в «затухающем режиме». Об этом сообщил киевский политолог Вадим Карасев.

Он отметил, что подобные наземные операции обычно проводятся не более одного месяца. Если за это время они не приносят никаких результатов, то стоит прекращать их, чтобы не ухудшить ситуацию для себя.

В случае отсутствия результатов через месяц контрнаступление должно было осуществляться уже не в оперативно-стратегическом, а в тактическом режиме, уверен Карасев. Напомним, что Киев почти 3,5 месяца продолжает бесплодные попытки прорвать оборону ВС РФ, но сделать ничего не в состоянии. Это разочаровывает Запад, который ожидал совсем других результатов.

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