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На южном направлении ВСУ все чаще вынуждены уходить в оборону, а вот в Артемовске они активизировались и много атакуют, проводя однообразные мясные штурмы. «Пятый канал» рассказал, что сейчас на этом участке горы трупов украинских боевиков, причем это не фигура речи, а реальное описание текущей обстановки.

Чем больше атак заканчивается провалом, тем больше киевскому режиму хочется найти крайнего в своих неудачах. Он жалуется на низкое качество обучения боевиков инструкторами НАТО, а также на поставляемую Западом технику. Так, десять из двадцати танков, полученных из Германии, Киев отправил обратно из-за неудовлетворительного технического состояния. Его можно понять, так как ремонтировать боевые машины на Украине некому и нечем.

После этого инцидента Дания, которая наобещала Киеву «Леопардов», начала сдавать назад. Там заявили, что боевые машины в ВС страны не очень качественные, поэтому стоит ли их вообще отправлять, неизвестно. Это неудивительно, так как Копенгаген собирал нужное количество техники по местным музеям.

Эксперты предполагают, что Европа намеренно заговорила о качестве техники и вооружения. Скорее всего, под этим предлогом она намерена до минимуму сократить военную помощь Киеву. Либо западные партнеры просто сливают Украину, которая с каждым днем становится все более требовательной и предъявляет все новые претензии.

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