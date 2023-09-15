Если Киев официально объявит России войну, он первый столкнется с серьезными проблемами. Поэтому идти на такой шаг очень опасно, уверен украинский политолог Андрей Ермолаев.

Он пояснил, что в случае официального объявления войны все западные партнеры Киева будут обременены союзническими обязанностями. Им придется вступать в противостояние либо отказываться от поддержки Украины. Выбор в пользу первого варианта сделает их противниками и легитимными целями для РФ, передает портал “Военное дело”.

Кроме того, ответственность за военные преступления, за разрушения гражданской инфраструктуры и прочее будет нести Украина, так как именно она объявит войну.

Еще одна причина кроется в том, что подобные действия Киева развяжут России руки. Она будет избавлена от любых ограничений, связанных с моралью и этикой, сможет задействовать ядерное оружие, проводить полную, а не частичную мобилизацию, задействовав весь имеющийся резерв.